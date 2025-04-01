В Темиртау состоялось открытое первенство "Шырға тарту", в котором приняли участие около 70 казахских тазы. На соревнования приехали владельцы этих уникальных собак из Караганды, Балхаша, Каркаралинска, Астаны и районов области, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования проводил Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Темиртау совместно со спортивным клубом "Тау". Главная цель мероприятия – популяризация казахских традиций и признание выдающихся качеств тазы.

"Тазы – это наше национальное достояние. Их выносливость, скорость и охотничьи навыки уникальны. Это первые соревнования такого уровня, и я уверен, что мы продолжим эту традицию", — отметил Алмат Серимов, глава спортивного клуба "Тау".

Среди сук победила красавица Аққұмай из села Маржанкөл Осакаровского района.

Среди кобелей лучшим стал пёс Очки из посёлка Қушоқы Бухар-Жырауского района.

Победители получили кубки и медали, а зрители насладились зрелищными гонками, доказывающими, что казахская тазы – не просто собака, а живая легенда степей.