Казахские тазы устроили захватывающие гонки в Темиртау
70 тазы соревновались за звание лучшего в Темиртау.
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В Темиртау состоялось открытое первенство "Шырға тарту", в котором приняли участие около 70 казахских тазы. На соревнования приехали владельцы этих уникальных собак из Караганды, Балхаша, Каркаралинска, Астаны и районов области, передаёт BaigeNews.kz.
Соревнования проводил Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Темиртау совместно со спортивным клубом "Тау". Главная цель мероприятия – популяризация казахских традиций и признание выдающихся качеств тазы.
"Тазы – это наше национальное достояние. Их выносливость, скорость и охотничьи навыки уникальны. Это первые соревнования такого уровня, и я уверен, что мы продолжим эту традицию", — отметил Алмат Серимов, глава спортивного клуба "Тау".
Среди сук победила красавица Аққұмай из села Маржанкөл Осакаровского района.
Среди кобелей лучшим стал пёс Очки из посёлка Қушоқы Бухар-Жырауского района.
Победители получили кубки и медали, а зрители насладились зрелищными гонками, доказывающими, что казахская тазы – не просто собака, а живая легенда степей.
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