Национальные традиции, фестивали охоты с ловчими птицами и тазы набирают популярность в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Сейлбек Жакашев – потомственный охотник. Всему научил отец. Сейчас он выращивает трёх орлов. Подготовке птиц уделяет не меньше 5 часов в день.

"У меня несколько птиц разных возрастов, любовь к ним еще с детства привил мой отец. Я продолжатель семейных традиций и очень ответственно отношусь к подготовке ловчих птиц", - сказал житель Акмолинской области.

Дрессирует Сеилбек и кумай тазы. Питомцы его особая гордость. Эти гончие уже участвовали в областных и республиканских соревнованиях. Между прочим, разводчиков тазы в Казахстане единицы.

Функционеры регионального управления спорта уверяют, фестивали национальной охоты в регионе продолжатся, а заводчиков тазы поддержат на республиканском уровне. Создадут спортивную ассоциацию с бюджетным финансирование.

Во всей Акмолинской области содержат не больше 100 чистокровных тазы. А ведь когда-то наши предки за одну гончую отдавали десяток коней и верблюдов. Сейчас собаководы намерены возродить не забытые традиции предков.