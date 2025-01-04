Казахские охотничьи традиции возрождают в Акмолинской области
Редчайшую породу собак держат в основном энтузиасты.
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Национальные традиции, фестивали охоты с ловчими птицами и тазы набирают популярность в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.
Сейлбек Жакашев – потомственный охотник. Всему научил отец. Сейчас он выращивает трёх орлов. Подготовке птиц уделяет не меньше 5 часов в день.
"У меня несколько птиц разных возрастов, любовь к ним еще с детства привил мой отец. Я продолжатель семейных традиций и очень ответственно отношусь к подготовке ловчих птиц", - сказал житель Акмолинской области.
Дрессирует Сеилбек и кумай тазы. Питомцы его особая гордость. Эти гончие уже участвовали в областных и республиканских соревнованиях. Между прочим, разводчиков тазы в Казахстане единицы.
Функционеры регионального управления спорта уверяют, фестивали национальной охоты в регионе продолжатся, а заводчиков тазы поддержат на республиканском уровне. Создадут спортивную ассоциацию с бюджетным финансирование.
Во всей Акмолинской области содержат не больше 100 чистокровных тазы. А ведь когда-то наши предки за одну гончую отдавали десяток коней и верблюдов. Сейчас собаководы намерены возродить не забытые традиции предков.
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