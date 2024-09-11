Казахские Мальдивы существуют: где находится самый красивый пляж в стране

Это не шутки. Пляж, как в рекламе шоколада Bounty, есть не только на Мальдивах. Вы удивитесь, но такое райское место мы нашли и в Казахстане. Точнее на западе страны, в Мангистауской области, на берегу Каспийского моря. Там побывала корреспондент BaigeNews.kz.

Про это место, как оказалось, казахстанцы, живущие за пределами Мангистау, практически не слышали. О нём хорошо знают местные и туристы, которые приезжают в Актау отдыхать. Пляж находится в часе езды от областного центра. Правда, дорога туда труднопроходимая – асфальта нет от слова совсем. Большую часть пути едешь по каменистой местности. Никаких указателей по дороге нет. Возят людей туда опытные гиды. Час некомфортной поездки, но зато потом перед глазами открывается невероятная картина.

Это место называется Голубая бухта. Название оно получило благодаря цвету воды. Именно в этой части Каспийского моря она невероятно бирюзовая. А на солнце вода ещё и переливается, как будто там случайно рассыпали алмазы. Голубая бухта – это дикий пляж, поэтому никакой инфраструктуры там нет и в помине. Место окружено невысокими скалами, что добавляет пляжу приватности и защищённости. К морю нужно спускаться по протоптанной тропе, и по дороге невольно приходят мысли, что неплохо было бы построить здесь лестницу, ведущую к пляжу. Потому что туристы, желающие увидеть Голубую бухту, это не только молодёжь. Есть и дети, и пожилые люди.

Всю красоты местности ощущаешь, когда наконец окажешься внизу на самом пляже. Вода в море кристально чистая и прозрачная, и если повезёт, то мимо вас проплывёт небольшая стайка тоненьких рыб. Но больше всего радует золотистый песок на побережье. В самом Актау таких пляжей нет, практически на всех – галька или просто голая земля. А в Голубой бухте – мягкий песчаный берег. Летом вода здесь теплее, чем на городских пляжах.

У приезжего человека после посещения Голубой бухты возникает вопрос: почему местные власти не благоустроят эту территорию? Из этой местности можно сделать визитную карточку Мангистауской области. Не в пользу Казахстана будет сравнение с Турцией – там к таким уникальным пляжам местный муниципалитет давно проложил асфальтированную дорогу, установил скамейки, фонари, уличные туалеты и просто навесы от солнца. После такого к месту подтянутся и предприниматели, которые откроют магазинчики, кафе и другие удобства для цивилизованного отдыха. Чем больше людей посетят эту локацию, тем быстрее заработают сарафанное радио и бесплатная реклама. Число туристов увеличится, а это значит, что вырастет поступление налогов в бюджет.

Но в акимате Мангистауской области нам сообщили, что Голубая бухта не занесена в план по благоустройству. В ближайшее время там не планируют даже построить дорогу.

"Что касается Голубой бухты, я не могу сказать, что есть проекты. Дорога туда немного отходит от основной трассы. И это проблематично. Но мы сейчас разрабатываем комплексный план развития туристической зоны, и ваше предложение, и другие запросы населения учтём. Мы планомерно строим дороги в регионе, но именно к Голубой бухте пока не рассматривали. Перед тем, как провести инфраструктуру, нужно вычислить экономическую эффективность. В районе этого пляжа нет никаких объектов. Получается, дорогу построим в никуда. Поэтому мы сейчас делаем акцент на другие направления", – сообщила врио руководителя управления туризма Мангистауской области Гулсим Жариева.

По словам чиновницы, местные власти делают акцент на так называемые святые места и другие природные достопримечательности. Именно туда прокладывают дороги, потому что эти объекты достаточно популярны среди туристов. А что касается Голубой бухты, у управления туризма нет информации о том, сколько человек в день посещают этот пляж. По нашим наблюдениям, этот пляж очень популярен. Туристов туда возят местные туроператоры. И одна только турфирма в день отправляет в Голубую бухту два миниавтобуса, битком забитых пассажирами. Они проводят на пляже целый день, там их кормят обедом, развлекают и возвращают обратно в Актау. Но есть и те, кто добирается до местности самостоятельно. Не берёмся утверждать, но мы насчитали как минимум 100 человек в день посещения. Если умножить это число на количество дней в туристическом сезоне, то получится прилично большой поток туристов. Почему это не учитывают в акимате Мангистауской области, непонятно.

Местные власти утверждают, что и без того туризм в регионе хорошо развивается.

"В 2022 году количество посетителей в местах размещения составило более 290 тысяч человек. По итогам 2023 года этот показатель вырос ровно на 100 тысяч человек. Места размещения – это гостиницы, хостелы, апартаменты и т.д. Из 390 тысяч посетителей, побывавших в нашей области в прошлом году, 350 тысяч человек – это наши соотечественники, и более 40 тысяч – это иностранные гости. В основном наш регион посещают туристы из России, Азербайджана, Ирана, Германии, Италии и Японии", – рассказала Жариева.

Предприниматель из Франции Пьер Леле недавно переехал в Алматы. А недавно во время своего отпуска прилетел в Актау. Он был наслышан о местных красотах и решил посмотреть город своими глазами. Пьер посетил святые места, знаменитое урочище Бозжыра и, конечно, поплавал в Каспийском море. Поездкой мужчина в целом остался доволен, но городские пляжи и дороги его разочаровали.

"В Актау много мест, где можно купаться, но люди там мусорят. Не могу сказать, что мусора много, но я заметил, бутылки валяются. К морю небрежное отношение. Ездил в каньон, дорога туда каменистая, было сложно проехать. Но природа в Мангистау красивая, мне понравилось, и люди открытые, вежливые. Особенно к иностранцам относятся внимательно. Что касается кухни, то у меня, к сожалению, был негативный опыт. Я пообедал в местной столовой и отравился. Мне потом всю дорогу было плохо", – поделился своими впечатлениями Пьер Леле.

В акимате региона признаются, что замусоренность – это беда Актау. Однако проблема не в том, что город не чистят. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Но, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

"Я считаю, нужно работать с населением, чтобы они за собой мусор убирали. Невозможно всё время следить за всеми. Человеческое самосознание должно параллельно работать. Например, коммунальные службы приезжают, убираются, а на второй день полно мусора. Когда у нас необустроенные пляжи, везде грязно, о каком туристе может идти речь!? Начиная с детского сада, мы должны приучать детей убираться за собой", – сетует врио главы управления туризма Мангистауской области Гулсим Жариева.

Астанчанка Айдана Амирханова тоже посетила Актау и поплавала в море, в том числе и в Голубой бухте. Девушка осталась в восторге от него, вот только городские пляжи пришлись ей не по душе.

"На бесплатных пляжах нет элементарных удобств – душевых, где можно смыть песок и морскую соль после купания в море, нет кабинок для переодевания. А общественных туалетов не хватает на всех посетителей, к ним стоят длинные очереди, а к концу дня туалет перестаёт работать. Голубая бухта – это дикий пляж, поэтому к нему нет таких требований. Место мне очень понравилось, я там впервые. Раньше никогда не слышала, что в Казахстане бывают такие красивые пляжи. Приехала в Актау и мне посоветовали туда съездить. Я не пожалела, что побывала там. Вода чистейшая, как будто в Турции, где-то на Эгейском море. Вот бы дорогу туда сделать, чтобы не так тяжело было добираться", – говорит туристка.

По информации управления туризма Мангистауской области, прибрежные зоны в черте Актау начнут благоустраивать. Желающих поплавать в Каспийском море в летнюю жару много. Да и в сентябре ещё продолжается туристический сезон – погода позволяет. А туристам нужны не только бытовые удобства, но и стоянка, так как заночевать на пляже это тоже излюбленный вид отдыха.

"Было поручение пересмотреть генеральный план Актау. В особенности это развитие пляжных зон. Нам необходимо развивать инфраструктуру – дороги, электричество, газ, вода, канализационно-очистные сооружения. Мы планируем создавать кемпинговые зоны на общественных пляжах, чтобы гости, туристы могли пользоваться бесплатной остановкой. Это своего рода туристская стоянка, где будут мангальные зоны, туалеты и т.д. Сейчас мы работаем с акиматом Актау, это проект будущего. Но стараемся не затягивать с этим делом", – рассказала Гулсим Жариева.

Фото и видео: Динара Бекболаева