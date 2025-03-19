В самом центре Варшавы, вдали от казахских степей, раздаются звуки домбры. Играет польский музыкант и президент Ассоциации самбо Иво Чернявский. Он давно мечтал освоить этот инструмент, а теперь не только играет сам, но и обучает других. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz Иво рассказал, откуда начался его путь к домбре и почему ему так близок этот инструмент.

В поисках домбры

Желание освоить домбру не было случайным. Как-то в юности он услышал ногайскую песню под звучание домбры, тогда он понял, что это его инструмент.

Хотя сам музыкант никогда не был в Центральной Азии, он чувствовал связь с этим регионом. Возможно, это передалось от отца, который родился и вырос в Таджикистане. Иво вспоминает его слова: "Я не европеец, я азиат. Меня воспитали улицы Душанбе".

Фото из личного архива Иво Чернявского

Впервые в Казахстане польский музыкант побывал в 2024 году. Он приезжал в Астану на чемпионат мира по самбо. Официальные мероприятия, спортивные встречи, деловые переговоры – его дни были расписаны по минутам. Но во время церемонии открытия его внимание привлекли не почетные гости и не речи чиновников, а музыканты. В их руках были домбры.

"Я увидел их, и меня будто что-то дернуло. Я просто бросился к ним, стал разговаривать. Я говорил: “Я музыкант, я скрипач!”. Они, конечно, удивились, но приняли меня с открытостью, которая есть у казахов", - рассказывает Чернявский.

Так он познакомился с домбристом Айбеком. Несколько дней Иво буквально уговаривал музыканта продать ему инструмент, а когда, наконец, получил заветную домбру, тут же попросил об уроке. Айбек показал несколько базовых приемов, и этого оказалось достаточно, чтобы по возвращении в Варшаву Иво начал свой путь домбриста.

От скрипки к домбре

Обучение не оказалось сложным. Скрипка и домбра, несмотря на очевидные различия, имеют схожие принципы в игре левой рукой.

"Скрипачи обычно не интересуются домброй, но когда я начал разбираться, понял, что техника левой руки во многом похожа. Даже Айбек согласился, что многие упражнения скрипачей можно адаптировать для домбры. Я разработал свою методику, основанную на этих приемах, и она работает", - говорит музыкант.

Постепенно Иво начал делиться своими знаниями. Он оставлял сообщения в казахских группах в соцсетях, объявляя, что готов обучать игре на домбре. Откликнулись несколько человек, но пока проект только зарождается.

"Есть полька, которая работает на заводе, но хочет учиться. Есть дети, казахи по национальности. Они вместе с родителями временно проживают в Варшаве. Есть студент, который также приехал из Казахстана для обучения в польском университете. Интерес есть, и это главное", - говорит он.

Большие планы

Иво отправил письмо в посольство Казахстана в Польше. Он хочет развивать проект, проводить онлайн-уроки, популяризировать домбру в Польше.

"Для меня крайне интересно играть и развивать домбру. Я разработал революционный метод, позволяющий быстро научиться играть на домбре. Я ведь преподавал скрипку, знаю, как ускорять процесс обучения. И если мой метод поможет людям освоить домбру, я буду счастлив", - отмечает Иво.

Пока в Варшаве домбра звучит редко, но Иво верит: пройдет немного времени – и инструмент, несущий в себе степные мотивы, найдет свое место и в сердце Европы.