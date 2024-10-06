Казахские бии, бабушка с верблюдом и супергерои: казахстанцы креативно подошли к референдуму

Казахстанцы 6 октября активно участвуют в референдуме по вопросу строительства АЭС. Некоторыеподошли к этому процессу с фантазией. Фото и видео своеобразных перфомансов завирусились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанских пользователей соцсетей умилило видео с апашкой, которая пришла на референдум с верблюдом.

"Пенсионерка Багира Казакбаева, жительница села Шижага, сделала свой выбор на участке референдума №26, посетив его по пути отправки верблюда", — рассказали о креативной бабушке в региональной службе коммуникаций Кызылординской области.

Впрочем, на всех избирательных участках страны людям пытались создать праздничное настроение.

Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны, на столичных избирательных участках для жителей и их семей была организована необычная акция. Эта инициатива направлена на создание праздничной и дружелюбной атмосферы, особенно для детей.

Профессиональные художники предлагали маленьким гостям выбрать рисунки на любой вкус — от ярких цветов до любимых животных и персонажей. Для многих это стало отличным способом провести время, пока родители голосовали.

"Сегодняшний день для нас получился особенным. Я пришёл на избирательный участок вместе с детьми, чтобы показать им важность участия в жизни нашей страны. Дети в восторге от аквагрима — такие яркие и красочные рисунки на лицах поднимают настроение. Это не просто голосование, это настоящий семейный праздник", - поделился своими впечатлениями один из столичных жителей.

На одном из столичных участков референдума наблюдатели не могли не заметить необычного участника - роллера в костюме Subzero из Mortal Kombat. Вместо ледяных атак он раздавал улыбки и позитив, проезжая к избирательному участку.

Также у избирательных участков были замечены голосующие в костюме динозавра и других персонажей.

В селе Катон-Карагай Восточно-Казахстанской области на участке 875 развернулась красочная ярмарка, где представлены разнообразные изделия ручной работы, а также картины, выполненные в национальном стиле.

Организаторы также позаботились о комфорте гостей, предлагая баурсаки и горячий чай. Это создает атмосферу гостеприимства и уюта.

Также судя по завирусившимся видео из соцсетей, на референдум пожаловали Толе би, Казыбек би и Айтеке би.

Напомним, в Казахстане сегодня проходит референдум по вопросу строительства АЭС.

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.

Свой голос на референдуме отдал Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.