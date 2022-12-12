Казахская юрта впервые представлена в столице Африканского союза

В преддверии Дня независимости Казахстана на площадке Экономической и социальной комиссии ООН для стран Африки (UNECA) впервые состоялась презентация казахской юрты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мероприятие прошло в рамках ежегодного дипломатического базара в UNECA. Презентацию посетили сотрудники органов ООН в Аддис-Абебе, Комиссии Африканского союза, государственных органов Эфиопии, послы иностранных государств, аккредитованных в Аддис-Абебе, а также члены Клуба друзей Казахстана в Африке.

В рамках мероприятия была представлена культурная программа, состоящая из казахских народных танцев "қамажай" и "қара жорға", музыкальных произведений Абая.

Особый интерес у участников мероприятия вызвало убранство казахской юрты, украшенной национальными орнаментами, казахскими музыкальными инструментами, предметами быта и национальными костюмами. Гостям были предложены казы, баурсаки, жент и другие блюда казахской национальной кухни.

Знакомство африканских стран с нашей культурой и юртой, входящей в список материального наследия ЮНЕСКО, имеет важное значение в контексте завершающегося в этом году Международного десятилетия сближения культур ООН, инициированного Казахстаном, а также развития межкультурного диалога и сотрудничества.

Презентация пришлась по душе гостям мероприятия и вызвала у них большой интерес к культуре Казахстана.