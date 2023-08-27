Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии

Порода тазы стала победителем чемпионата мира, проходящего в рамках World Dog Show 2023 в Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Двум собакам в группе непризнанных пород присуждены наивысшие титулы. Для участия в главном кинологическом событии года было заявлено 20 тысяч собак из разных стран мира. Представителей 200 пород собак оценивали 150 международных судей.

Две собаки казахской породы тазы прибыли на чемпионат мира World Dog Show 2023 в Женеву. Для этого они преодолели около 9 тысяч километров. Собаки Тумар и Вангелия национальной породы тазы впервые принимали участие в серии соревнований под эгидой Международной кинологической федерации в Швейцарии.

В ходе недавней генассамблеи этой организации Союз кинологов Казахстана стал полноправным членом FCI. Это открывает право нашим тазы и тобетам на участие в любых международных соревнованиях.