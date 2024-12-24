Министерство культуры и информации Казахстана подвело итоги своей работы за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

Этот год стал важным этапом для страны, ознаменовавшись множеством масштабных мероприятий, которые подчеркнули разнообразие и богатство казахского культурного наследия. Успешные выставки, фестивали и гастроли не только укрепили внутренние культурные связи, но и способствовали активному продвижению казахской культуры за рубежом.

Одним из значимых событий года стало открытие культурных центров Казахстана в Пекине и Астане с участием лидеров двух государств Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина. Центры стали эффективными площадками для проведения культурных мероприятий.

В этом году казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках – Венецианской биеннале и Музее азиатских искусств Гиме, которые посетили около двухсот тысяч человек.

Успешно прошли зарубежные гастроли творческих коллективов Казахстана, которые охватили 14 стран, включая Францию, Вьетнам, Турцию и США. Эти выступления содействовали укреплению международных связей и популяризации казахской культуры за границей. Были созданы творческие коллективы – мультинациональный ансамбль песни и танца "Бірлік" и Государственный квинтет.

Кроме того, 255 учащихся в сфере культуры стали победителями международных конкурсов в таких странах, как КНР, Италия, Великобритания, Австрия, США, Турция, Чехия, Испания и др.

Важной частью культурной дипломатии стали Дни культуры Казахстана, прошедшие в Таджикистане и Туркменистане. Кроме того, в этом году состоялись Дни культуры Республики Саха (Якутия), Туркменистана, Азербайджана и Армении в нашей стране, что подчёркивает активное сотрудничество и обмен культурными традициями между государствами.

В текущем году были увековечены имена казахских деятелей – памятники и бюсты известных личностей Құрманғазы и Абая были установлены в Туркменистане, Таджикистане и Татарстане.

Одним из ярких событий стали торжественные церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников, которые собрали более 17 тысяч зрителей. Закрытие игр ознаменовалось грандиозным концертом известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

Не менее ярким событием стала иммерсивная выставка картины Леонардо да Винчи "Прекрасная принцесса", которая произвела настоящий фурор. Экспозицию посетили свыше 37 тысяч человек.

Среди гастролей, состоявшихся в этом году, стоит отметить, что постановку "Абай", которую представили артисты "Астана Опера" на сцене Большого театра в Москве. Спектакль вызвал большой отклик у публики, а аншлаг показал искренний интерес российского зрителя к казахскому искусству.

Завершающим зарубежным туром для "Астана Опера" в этом году стал спектакль "Щелкунчик" в Дубае, который привлёк 12 тысяч зрителей.

В Санкт-Петербурге на сцене знаменитого театра-фестиваля "Балтийский дом" с успехом прошёл концерт Государственного ансамбля танца РК "Салтанат". Мероприятие стало воплощением межнационального мира и согласия, единства и дружбы народов.

А постановка оперы казахского национального театра оперы и балета имени Абая "Хан Султан. Алтын Орда" собрала более 4000 зрителей в Турции.

Необходимо отметить, что важным достижением стал запуск информационно-просветительской платформы "Qazaq Culture", которая охватывает восемь языков, включая шесть официальных языков ООН, а также казахский и турецкий. Эта инициатива направлена на привлечение внимания мирового сообщества к богатому культурному наследию и разнообразию Казахстана.

Фото: пресс-служба министерства культуры и информации РК