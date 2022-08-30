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Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции Сегодня, 16:22
166

Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции

Казахская диаспора в Украине записала видеопоздравление для казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на сложную ситуацию в Украине, казахская диаспора в Киеве собралась возле памятника поэту Жамбылу Жабаеву, расположенному в парке "Нивки", и направила казахстанцам видеопривет.

 

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#День Конституции #поздравление #Украина
Сегодня, 16:22
166
Журналист

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