Лента новостей
- Скончался один из братьев, забравшихся на поезд в Жамбылской области 17:21 105
- Какой будет погода в Казахстане в последний день августа 16:54 67
- Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции 16:22 158
- "Ждем тебя, брат!" : Ролик в TikTok от Минобороны оценили в Сети 15:57 220
- "Канело" высказался о своем отношении к Головкину 15:25 317
- Татуировки на теле: искусство или нет? 15:05 266
- Хотели к отцу: двое детей забрались на грузовой поезд в Жамбылской области 14:41 298
- Казахстан и Азербайджан укрепляют транспортно-логистические связи 14:27 204
- Массовый велопробег прошёл в столице в День Конституции 14:11 232
- Алматинцы смогут проголосовать за проекты по благоустройству 14:04 337
- Глава МВД наградил призеров Всемирных полицейских игр 13:29 217
- В столице прошел праздничный концерт "Ата Заңым – айбарым" 13:02 221
- В Атырау построят новую поликлинику 12:42 259
- 800 рабочих мест появится с запуском нового инвестпроекта в Экибастузе 12:03 443
- 17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав 11:25 320
- Знают ли казахстанцы свои конституционные права и обязанности? Опрос 10:00 301
- Токаев посетит Костанайскую область 09:48 328
- Александр Бублик стартовал с победы на US Open 09:26 306
- Более 200 человек заразились КВИ за сутки в Казахстане 09:07 411
- Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде 08:44 885
- Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции 08:11 536
- "Чуть не довели до суицида". Жертвы буллинга в казахстанских школах рассказали свои истории 07:55 1043
- Стыдили за лишний вес: Бритни Спирс рассказала о жизни под опекой отца 06:34 532
- Крупный пожар на оптовом рынке Алматы мог спровоцировать поджог 05:16 1332
- Полиция проверит безопасность казахстанских школ 04:23 356
- Казахстанский нокаутер пообещал "шокировать мир" 03:07 789
- Тайники с автоматами и ружьями нашли в центре Шымкента 01:38 556
- Продюсера российского сериала "Чикатило" осудили на пять с половиной лет 00:50 945
- Десять детей спасли из загоревшейся гостиницы в Риддере 29.08.2022 554
- Казахстанцы подожгли военкомат в Омске ради 800 тысяч рублей 29.08.2022 5543
- Новый рекорд арт-рынка: бейсбольная карточка ушла за 12,6 миллиона долларов 29.08.2022 376
- Казахстанская велосипедистка завоевала "золото" на Кубке Азии 29.08.2022 516
- В FlyArystan ответили, почему отказались перевозить инвалидную коляску 29.08.2022 1161
- Сразу пять медалей завоевала казахстанская гимнастка на турнире в Венгрии 29.08.2022 938
- Врачи рассказали, как на самом деле работает медицина в Казахстане 29.08.2022 1207
- Два мешка с похищенными в январе оружием и боеприпасами нашли в Алматы 29.08.2022 698
- Казахстан должен строиться не государством, а обществом. Правозащитница Умарова в эфире проекта "20:22" 29.08.2022 773
- Для каспийских тюленей хотят создать три государственных природных резервата 29.08.2022 443
- Наш керосин не влияет на стоимость пассажирских авиаперелётов — Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев 29.08.2022 499
- Правда ХХ века: как учёные просчитались, а семипалатинцы закрыли ядерный полигон 29.08.2022 1507
- "Сотрудники авиакомпании FlyArystan лишили меня ног" — Нияз Сундиталиев 29.08.2022 2233
- Хот-доги, йога и рок-н-ролл. Музыкальный фестиваль Sunset прошел в Нур-Султане 29.08.2022 604
- Семипалатинский полигон: cохранение и укрепление режима нераспространения 29.08.2022 712
- Ожоги 70 процентов тела получил водитель загоревшейся машины в Актобе 29.08.2022 622
- Бой Головкина и Альвареса покажут в кинотеатрах 29.08.2022 626
- Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня 29.08.2022 1008
- Схрон с оружием обнаружили на кладбище близ Кокшетау 29.08.2022 662
- К счастью, все поправки были направлены на человека — эксперты о Новой Конституции 29.08.2022 540
- Историческая сенсация: зарубежные и местные археологи назвали точное время существования города Жанкент 29.08.2022 954
- Токаев о ядерных испытаниях: Эта трагедия не должна повториться 29.08.2022 542
- Новейшее оборудование для операций на мозге установили в Шымкенте 29.08.2022 626
- Идущего пешком из Беларуси к морю туриста спас полицейский в Мангистауской области 29.08.2022 5796
- Выброс пропана произошёл на крупном заводе в Атырауской области 29.08.2022 794
- Более 440 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане 29.08.2022 509
- Российское зерно может обрушить рынок Казахстана 29.08.2022 4473
- Кызылординец стрелял во время свадьбы: изъято оружие российского производства 29.08.2022 3176
- Зеленский провёл секретное совещание 29.08.2022 4594
- Семь медалей привезли казахстанцы с чемпионата Азии по таэквондо 29.08.2022 761
- Автомобиль принцессы Дианы продан за рекордную сумму 29.08.2022 839
- Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду 29.08.2022 667
- В Актау мужчина спас унесённых в море девочек 29.08.2022 1849
- Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан 28.08.2022 673
- Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы 28.08.2022 615
- Казахстанские гимнастки завоевали три медали в Венгрии 28.08.2022 596
- Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области 28.08.2022 587
- Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане 28.08.2022 512
- Установить рекорд Гиннеса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий 28.08.2022 884
- Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках 28.08.2022 10273
- В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов 28.08.2022 473
- Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев 28.08.2022 511
- Зороастрийский храм нашли археологи в Туркестанской области 28.08.2022 867
- Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых 28.08.2022 897
- Пожар на оптовом рынке в Алматы локализовали за 25 минут 28.08.2022 941
- 120 потерявшихся детей вернули родителям на концерте в Атырау 28.08.2022 832
- Казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС 28.08.2022 857
- Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона 28.08.2022 584
- Пожар произошел на рынке "Саудакент" в Алматы 28.08.2022 1135
- Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх 28.08.2022 847
- Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 250 28.08.2022 490
- 10-летнего электросамокатчика сбил внедорожник в Атырау 28.08.2022 666
Сегодня, 16:22
166
Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции
Казахская диаспора в Украине записала видеопоздравление для казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
Несмотря на сложную ситуацию в Украине, казахская диаспора в Киеве собралась возле памятника поэту Жамбылу Жабаеву, расположенному в парке "Нивки", и направила казахстанцам видеопривет.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10100
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 773
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 6561
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 905
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3549
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25603
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7979
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1580
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5081
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1831
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18641
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3590
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4407
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2798
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8341
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3708
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2531
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2589
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6293
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2718
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2389
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4827
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2631
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10252
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2417
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2522
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2411
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4869
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2613
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3064
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3675
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4442
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4208
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3890
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5192
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4899
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4857
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5150
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7442
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11003
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6713
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7564
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6746
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10154
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6119
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6855
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9037
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7578
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7481
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6648
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8451
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6860
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16457
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9104
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8495
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8814
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9235
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8450
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8549
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8944
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10167
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8712
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9983
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13393
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8731
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10260
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8100
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7879
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8829
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9025
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7790
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9341
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7577
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9376
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15935
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7892
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9091
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8874
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19907
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9887
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6833
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6091
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6171
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6431
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5866
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9899
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6599
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8533
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9458
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9465
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7105
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7244
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22000
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8209
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10167
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7393
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8789
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9393
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10363
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8800
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10815
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10235
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11335
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11545
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27788
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11922
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12682
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12647
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12502
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13419
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21040
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12852
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20080
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30492
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14570
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17936
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18818
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21061
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17059
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18278
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16358
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16492
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16333
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31897
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18198
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16895
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20945
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20840
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21119
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20234
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20460
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22612
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23251
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21811
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21375
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22233
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21897
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21072
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22756
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21747
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22093
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23602
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24777
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24220
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23555
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25798
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23215
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25993
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23726
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54538
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25247
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24383
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25268
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24001
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24084
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24302
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24069
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25034
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24433
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25729