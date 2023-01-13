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  • Казахская диаспора установит еще одну "юрту несокрушимости" в Украине
strana.today Вчера, 17:32
555
Вчера, 17:32
555
Фото: strana.today

Казахская диаспора установит еще одну "юрту несокрушимости" в Украине

В Киеве начали устанавливать "юрту несокрушимости", которая будет самой большой в Украине, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "Страна.ua".  Её площадь составит 63,5 квадратных метра.

Как сообщает портал, юрту устанавливают на средства казахстанских бизнесменов и волонтеров.

Это уже вторая "юрта несокрушимости" в Украине. Первая появилась в городе Буча на прошлой неделе. Также планируют установить юрты и в других городах: Черкассах, Одессе и Харькове, отмечается на сайте. 

Напомним, ранее в МИД Казахстана отреагировали на обвинения России связи с установкой юрты в Буче.

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#Украина #юрта #МИД
BaigeNews.kz
Вчера, 17:32
555
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