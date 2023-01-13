Казахская диаспора установит еще одну "юрту несокрушимости" в Украине

Фото: strana.today

В Киеве начали устанавливать "юрту несокрушимости", которая будет самой большой в Украине, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "Страна.ua". Её площадь составит 63,5 квадратных метра.

Как сообщает портал, юрту устанавливают на средства казахстанских бизнесменов и волонтеров.

Это уже вторая "юрта несокрушимости" в Украине. Первая появилась в городе Буча на прошлой неделе. Также планируют установить юрты и в других городах: Черкассах, Одессе и Харькове, отмечается на сайте.

Напомним, ранее в МИД Казахстана отреагировали на обвинения России связи с установкой юрты в Буче.