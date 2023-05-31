"Казахская армия не будет участвовать в чужой войне" — депутат

Фото: пресс-службы министерства обороны

Депутат мажилиса Айдос Сарым прокомментировал заявление замминистра обороны Минобороны Казахстана о возможном участии казахстанских вооружённых сил в военных действиях в составе ОДКБ на территории других государств, например, Украины. Султан Камалетдинов отметил, что наши военные смогут отправиться туда только если такое решение примет мажилис, передаёт BaigeNews.kz.

"Мажилис состоит из шести партий. Очень много одномандатников. Я не думаю, что возможен какой-то глобальный консенсус. И, условно говоря, конфликт с Афганистаном - это одно измерение, оно касается всей Центральной Азии. У нас уже был таджикско-афганский конфликт, Наш очень большой контингент участвовал. Если что-то в этом роде и будет касаться нашего региона, наверное, стоит поддержать. Но если вы мне конкретно говорите про случай с Украиной, я думаю, вряд ли казахстанский парламент такое поддержит", - сообщил Сарым журналистам в кулуарах парламента.

Депутат также считает, что вероятность обращения России к ОДКБ для защиты своих границ почти нулевая.

"Я до этого говорил, что, допустим, Армения является членом ОДКБ, она обратились в случае с Азербайджаном. До этого два три, четыре года назад я говорил, что казахская армия не будет участвовать в войне против Азербайджана на стороне Армении. Этого быть не может", - отметил Сарым.

При этом Айдос Сарым, ранее заявлявший, что ОДКБ нужна была в только 1991 году, сейчас поддерживает участие Казахстана в коллективном договоре о безопасности.

"Мы живём в том пространстве, в котором мы живем. И с этим пространством нужно считаться. Надо понимать реалии географические, исторические – это раз, во-вторых, на самом деле возникают проблемы. Наша армия повышает боеспособность. И возник целый ряд вопросов. Элементарно - правовые вопросы. Не дай бог, допустим, кто-то из солдат стран-членов ОДКБ совершит преступление в Казахстане, или казахстанец совершит наезд в Кыргызстане, или попадёт в больницу, и ему нужно будет срочно оказывать помощь. Жизнь она гораздо богаче. И мы обеспечиваем интересы нашего государства наших солдат. У нас есть задачи, есть большие и тактические. Господин Камалетденов (вице-министр обороны - прим. Авт.) сказал очень хорошую вещь про наше участие. Мы тревожно к ним относимся. В разных контингентах участвуем: участвуем в Африке, Ближнем Востоке, Афганистане. Это что означает? Определение нашей готовности, боеспособности. Люди учат английский язык. Новые виды вооружений. И чем больше своих солдат мы сможем научить в мирное время – без войны, тем будет лучше для страны, нашей независимости", - пояснил он.