Родным и близким работников, погибших на руднике Жомарт в области Улытау, окажут материальную помощь. Соответствующее заявление сделали в компании "Казахмыс", передаёт BaigeNews.kz.

"В целях социальной и материальной поддержки, в том числе компенсации морального вреда, семьям погибших будут выплачены 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более 2 млн тенге на организацию похорон. Также предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи. Руководство и коллектив Казахмыс приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, ЧП произошло на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".