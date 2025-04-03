Корпорация "Казахмыс" вступила в новый этап своей эволюции, инициируя масштабные изменения в управленческой структуре и кадровой политике, передаёт BaigeNews.kz. В ходе отчетной встречи с трудовыми коллективами в Жезказгане председатель правления Нурахмет Нуриев сообщил о начале трансформации, к которой подключены также сотрудники Балхашской, Карагандинской и Шатыркуль-Жайсанской производственных площадок.

Главная цель этих перемен - повышение эффективности управления и оперативность в решении ключевых вопросов. Среди приоритетных направлений: обеспечение промышленной безопасности, охрана труда и развитие социальной поддержки. Кроме того, реформа направлена на усиление прозрачности и ответственности на всех уровнях компании.

Одним из крупных шагов станет ликвидация двух управленческих уровней: генерального директора Корпорации и генерального директора горно-обогатительного комплекса. Этот шаг позволит значительно упростить структуру и ускорить принятие решений.

Особое внимание уделяется реорганизации филиальной системы компании. Предстоит разделить предприятия на пять самостоятельных подразделений, которые будут работать по технологическому и географическому принципу. Это новшество позволит улучшить взаимодействие и быстрее реагировать на изменения в производственных процессах. До июня этого года в новой структуре должны быть созданы следующие производственные подразделения:

• Жезказганское горнорудное производство

• Нурказганское горнорудное производство

• Карагайлинское горнорудное производство

• Балхашское горнорудное производство

• Шатыркуль-Жайсанское горнорудное производство

Каждое подразделение будет возглавлять опытный руководитель, наделенный необходимыми полномочиями для принятия оперативных решений в области управления производством, закупок, финансов и кадров. Эта система создаст автономность для каждого подразделения, что позволит быстрее реагировать на изменения в бизнес-среде.

Нурахмет Нуриев также поблагодарил Олега Копытова за проделанную работу и пожелал успехов на новом посту. В рамках предстоящих изменений компания проведет реструктуризацию блока по охране труда и производственной безопасности, что приведет к уходу из компании Юрия Гуднина, директора по производственной безопасности.

Теперь функционал генерального директора будет разделен на два ключевых блока: основной производственный процесс и геология, разведка и стратегическое развитие. Важную роль в этом процессе сыграют два новых заместителя председателя правления — Саят Бакиров, ответственный за производство, и Галым Нуржанов, который будет курировать геологию и развитие компании.

В рамках формирования новой структуры исполняющими обязанности генеральных директоров производственных подразделений назначены:

Жезказганское горнорудное производство - Данияр Жаналинов

Нурказганское горнорудное производство - Жандос Сматаев

Карагайлинское горнорудное производство - Мукан Унгитбаев;

Балхашское горнорудное производство - Нурканат Ретаев

Шатыркуль-Жайсанское горнорудное производство - Кайрат Шалмагамбетов

В переходный период новые руководители подразделений будут заниматься перестройкой процессов, налаживанием эффективного взаимодействия и обеспечением бесперебойной работы. К 1 июня планируется завершить этап адаптации и наладить работу в обновленной структуре.

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