"Казахмыс" приостановил добычу на потенциально опасных участках
Компания проведёт внеплановую ревизию всех производственных объектов.
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После новой трагедии на шахте группа компаний "Казахмыс" объявила о временной приостановке добычи на потенциально опасных участках, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах группы компаний "Казахмыс", руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утверждённым графикам, начиная с 91 марта. На период остановки рудников будет производиться детальное обследование всех видов работ на предмет соответствия требованиям правил безопасности. Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены", - говорится в заявлении пресс-службы компании.
"Казахмыс" также проведёт внеплановую ревизию всех производственных объектов компании, переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест.
Кроме того, комиссия проверит готовность спасательного оборудования, знания сотрудниками техники промышленной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.
"В компании на всех производствах уже ведутся внеплановые учения, направленные на отработку действий персонала в экстренных ситуациях и повышение уровня готовности к возможным инцидентам. Группа компаний "Казахмыс" осознаёт свою ответственность перед сотрудниками и их семьями. Мы прилагаем все усилия для предотвращения несчастных случаев и создания максимально безопасных условий труда", - сказано в сообщении.
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