  • 19 Марта, 18:13
  • BAIGENEWS

"Казахмыс" приостановил добычу на потенциально опасных участках

Компания проведёт внеплановую ревизию всех производственных объектов.

Сегодня, 17:41
АВТОР
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kazakhmys.kz Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
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Фото: kazakhmys.kz

После новой трагедии на шахте группа компаний "Казахмыс" объявила о временной приостановке добычи на потенциально опасных участках, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах группы компаний "Казахмыс", руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утверждённым графикам, начиная с 91 марта. На период остановки рудников будет производиться детальное обследование всех видов работ на предмет соответствия требованиям правил безопасности. Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены", - говорится  в заявлении пресс-службы компании.

"Казахмыс" также проведёт внеплановую ревизию всех производственных объектов компании, переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест.

Кроме того, комиссия проверит готовность спасательного оборудования, знания сотрудниками техники промышленной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.

"В компании на всех производствах уже ведутся внеплановые учения, направленные на отработку действий персонала в экстренных ситуациях и повышение уровня готовности к возможным инцидентам. Группа компаний "Казахмыс" осознаёт свою ответственность перед сотрудниками и их семьями. Мы прилагаем все усилия для предотвращения несчастных случаев и создания максимально безопасных условий труда", - сказано в сообщении.

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