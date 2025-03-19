После новой трагедии на шахте группа компаний "Казахмыс" объявила о временной приостановке добычи на потенциально опасных участках, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах группы компаний "Казахмыс", руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утверждённым графикам, начиная с 91 марта. На период остановки рудников будет производиться детальное обследование всех видов работ на предмет соответствия требованиям правил безопасности. Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены", - говорится в заявлении пресс-службы компании.

"Казахмыс" также проведёт внеплановую ревизию всех производственных объектов компании, переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест.

Кроме того, комиссия проверит готовность спасательного оборудования, знания сотрудниками техники промышленной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.