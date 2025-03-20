Компания "Казахмыс" временно приостанавливает работу производственных объектов с повышенным уровнем риска. Решение принято для проведения комплексной проверки промышленной безопасности и охраны труда, передаёт BaigeNews.kz.

Процесс остановки будет проходить поэтапно в соответствии с утвержденным графиком:

С 20 марта – рудники Восточно-Жезказганский, Абыз, Саяк, Конырат, несколько обогатительных фабрик и ремонтные управления.

С 21 марта – рудники Южно-Жезказганский, Акбастау, Хаджиконган, Шатырколь, Жайсан.

С 22 марта – Западно-Жезказганский рудник.

С 23 марта – рудник Жыланды.

С 24 марта – Жезказганская обогатительная фабрика.

Рудник Жомарт остается закрытым для продолжающейся проверки.

На время приостановки работы сотрудники сохранят полную заработную плату.

Проверку всех участков будет проводить специальная комиссия. Возобновление работы произойдет только после устранения всех выявленных нарушений и подтверждения безопасных условий труда.

Официальный представитель ТОО "Корпорация Казахмыс" Арман Тлеукенов подчеркнул, что компания усиливает контроль за соблюдением норм безопасности и внедряет дополнительные меры для защиты сотрудников.

Напомним, 17 февраля семь горняков завалило грунтом в шахте "Казахмыса".