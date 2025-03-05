"Казахмыс" погасил все кредиты семьям погибших шахтеров
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Корпорация "Казахмыс"продолжает оказывать всестороннюю помощь семьям шахтеров в рамках исполнения обязательств Коллективного договора и программы страхования жизни, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщается, семьям выплачены суммы в размере основных долгов перед банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. Общая сумма выплат составила порядка 90 млн тенге. Далее семьи самостоятельно должны погасить задолженность перед финансовыми организациями.
Ранее Казахмыс уже выплатил всем семьям пособие в размере 10-кратного годового заработка (от 84 до 142 млн тенге) и 550 МРП (2,2 млн тенге) для организации похорон.
Помимо этого, страховая компания АО "KM Life" выплатила каждой семье 100 МРП на погребение.
Также планируются ежемесячные страховые выплаты по потере кормильца в сумме от 524 до 951 тыс. тенге по достижению 23-летнего возраста детей.
Вместе с тем, сейчас на рассмотрении находится вопрос о трудоустройстве родственников и оплаты обучения детей-студентов в казахстанских ВУЗах.
Напомним, ЧП случилось 17 февраля на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".
Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт". "Казахмыс" опубликовал их фотографии.
Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.
19 февраля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства назвал предварительную причину обрушения на руднике "Жомарт". А мажилис потребовал создать отдельный госорган по промышленной безопасности.
5 марта были озвучены предварительные итоги расследования. Созданы 8 подкомиссий, а также привлечены эксперты и специалисты научно-исследовательских институтов и лабораторий.
На данный момент комиссией установлена основная причина возникновения аварии - это скопление и выделение метана из горной выработки с последующим взрывом от искры электрооборудования.
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