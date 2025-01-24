В новом документе учтены не только предложения руководства компании и профсоюзов, но и прямые пожелания работников. Коллективный договор 2025–2029 годы направлен на укрепление социальной защищенности сотрудников и развитие корпоративной социальной политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Одним из ключевых достижений стало существенное расширение мер поддержки работников и их семей. Многие из изменений инициированы самой компанией, что подчеркивает её готовность инвестировать в благополучие сотрудников.

Среди нововведений коллективного договора: выплаты при рождении ребёнка увеличатся в пять раз по сравнению с предыдущим договором. Аналогичные выплаты предусмотрены для работников, вступающих в брак. Также внедрены новые меры поддержки работников, в том числе воспитывающих детей с особыми потребностями.

Как отметил Председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев, это не просто корпоративный документ, а результат большой кропотливой работы, сложных обсуждений, основанных на глубоком понимании ситуации и анализе работы внутри компании. Подписание нового коллективного договора качественно выведет на новый уровень благосостояние работников, обеспечит дополнительную социальную защищенность сотрудников и их семей.

"Все мы - один большой коллектив, и каждый из нас заинтересован в том, чтобы люди работали в безопасных условиях. Техника безопасности для нас - приоритет номер один. Второй приоритет - социальная защищенность работников. Третий - это производительность предприятий, которая обеспечивает экономику и поддерживает все те хорошие инициативы, которые мы закладываем сегодня", - подчеркнул Нурахмет Нуриев.

В компании также подчеркнули важность взаимодействия с профсоюзами, которые сыграли значимую роль в разработке нового договора, их вклад в поддержку социальной стабильности и повышение информированности работников в вопросах трудовых прав будет продолжать укрепляться.