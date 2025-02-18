"Казахмыс" опубликовал фотографии погибших горняков
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"Казахмыс" опубликовал фотографии погибших горняков в области Улытау и выразил соболезнования семьям, близким и родным семерых коллег, передаёт BaigeNews.kz.
"Безопасность наших сотрудников — наш главный приоритет. Мы сделаем всё возможное, чтобы тщательно изучить обстоятельства произошедшего и принять необходимые меры. В данный момент соответствующие органы проводят расследование, и мы оказываем полное содействие", - говорится в сообщении.
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Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".
Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
В компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт".
Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.
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