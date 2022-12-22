"Казахмыс" и KAZ Minerals обязали выплатить в бюджет около 100 млрд тенге

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Комитет госдоходов Минфина РК завершил проверки в отношении групп компаний "Казахмыс" и KAZ Minerals, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Общая сумма начисленных налогов, пени и штрафов составила около 100 миллиардов тенге ("Казахмыс" — 42 миллиарда, KAZ Minerals — 58 миллиардов).

Как сообщили в КГД, всего завершено порядка 18 тысяч налоговых проверок, что в 1,2 раза превышает показатели прошлого года. На это повлияло увеличение количества тематических проверок по вопросам определения взаиморасчетов с дебиторами и вопросам ЕАЭС.

При этом доначислено 562 миллиарда тенге, что на 296 миллиардов больше, чем в 2021 году.

В отношении недровользователей и крупных налогоплательщиков КГД в рамках международного налогообложения завершил 49 налоговых проверок. Им доначислено 90 миллиардов тенге, взыскано 7,3 миллиарда, на обжаловании находятся 80 миллиардов тенге.

По недропользователям довзыскано 382 миллиарда тенге, в том числе 73 миллиарда за счёт проверок.

С начала года на контроле находились 63 проверки недропользователей, в том числе восемь по поручению главы государства и четыре по поручению генеральной прокуратуры.