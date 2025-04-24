Казахи делились последним: как народ спасал депортированных в годы войны
Чеченцы и ингуши — о помощи казахов в 1944 году.
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В 1944 году более полумиллиона чеченцев и ингушей были насильственно депортированы с родных земель в Казахстан. Несмотря на тяжёлое военное время, казахский народ проявил беспримерное мужество и великодушие, приютив переселенцев и разделив с ними последние крохи хлеба, передаёт BaigeNews.kz.
Семья Гилани Садулаева — одна из тысяч, чьи предки нашли убежище на казахской земле.
"Всё было трудно — война, голод... но казахи открыли двери, помогали, чем могли. Это был народ, который не прошёл мимо чужой беды", — вспоминает он.
Сейчас его семья живёт в Павлодаре, рядом с местными жителями, которые стали им друзьями и близкими.
Этнокультурный центр "Халкъан барт" в Павлодаре продолжает укреплять связи между народами, передавая молодежи дух взаимопомощи и уважения. Здесь изучают чеченский и ингушский языки, хореографию, культуру — всё это стало частью многонационального Казахстана.
Ранее мы писали о том, что более 1200 иностранцев депортировали из Казахстана.
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