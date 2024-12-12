На заседании Сената одобрили значимые изменения в законопроекте, касающемся национальной киностудии "Казахфильм". В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов рассказал, что изменится в её работе.

Основной акцент сделан на прямом финансировании студии, что откроет новые горизонты для её развития. Как отметил Кочетов, в пропорциях финансирования для "Казахфильма" изменений не произошло. Однако поменялось направление средств, что позволит более гибко реагировать на потребности киностудии.

"Позиция госоргана такова, что Казахфильм - это наша главная киностудия, мы заинтересованы в том, чтобы она продолжала существовать. Начался новый этап её развития. Именно поэтому нормы по прямому финансированию Казахфильма и появились. До этого у нас как у полномоченного органа такой компетенции не было. Теперь, собственно говоря, она есть, и мы надеемся, что поистине новый этап начнётся в истории нашей главной киностудии "Казахфильм"", - сказал вице-министр.

Кроме того, законопроект касается развития всей креативной индустрии в Казахстане. В Послании глава государства дал поручения по разработке пакета мер для поддержки и продвижения креативной экономики. Первый пакет норм уже предложен, он закладывает основную структуру для дальнейшего роста отрасли.

Второй пакет инициатив находится на этапе обсуждения в Мажилисе Парламента РК. Он будет сосредоточен на детальных вопросах, таких как интеллектуальная собственность и блокировка казахской музыки в социальных сетях, включая Instagram. Эти вопросы играют важную роль в создании конкурентоспособной и процветающей креативной экономики в Казахстане.

Евгений Кочетов уверяет, что законопроект является историческим для креативной экономики страны. Нормы вступят в силу сразу после подписания Главой государства, и все изменения начнут действовать в течение 10 дней. Хотя потребуется некоторое время для создания необходимых структур, вице-министр надеется, что в первой половине года начнут проявляться качественные изменения в сфере киноиндустрии и культуры в целом.