Казахcтанец побил девятикратного чемпиона на старте ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Фото: Instagram/bekbauovdulat

Казахстанский боксёр Дулат Бекбауов провел свой первый поединок на чемпионате мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В бою 1/16 финала весовой категории до 67 килограммов отечественный спортсмен вышел на ринг против румына Андрея Мустета. Убедительную победу в противостоянии отпраздновал Бекбауов, судьи отдали ему преимущество единогласным решением.

Отметим, что в прошлом году Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане (Иордания). Что касается Андрея Мустета, то он является девятикратным чемпионом Румынии и двукратным победителем чемпионатов Европы.