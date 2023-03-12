"Казах" сообщил дату следующего боя в UFC

Фото: Instagram/ismagulov_damir

Боец Дамир Исмагулов по прозвищу "Казах", который в конце прошлого года "напугал" своих болельщиков новостью, что собирается уходить из спорта, узнал дату следующего боя в UFC. Об этом файтер написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Дамир поделился видео тренировки в сторис с подписью "Июнь. Когда позвонили и сказали, что скоро бой".

Напомним, 31-летний Исмагулов выступал в ММА с 2014 года. В его копилке 24 победы и два поражения, а в UFC — пять побед и одно поражение.

17 декабря прошлого года "Казах" единогласным решением судей проиграл Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. После боя Исмагулов признался, что вышел в октагон не совсем здоровым.

А 2 января Дамир написал на своей странице в Instsgram, что завершает спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Позже боец ещё раз заверил фанатов в том, что его поступок никак не связан с недавним поражением от Царукяна.

Однако позже выяснилось, что по контракту с UFC у "Казаха" остался ещё один бой.