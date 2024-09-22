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"Казах" пробил "вертушкой" и отправил в нокаут бразильца в бою за титул

Сегодня, 08:48
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Mike Roach / Contributor / UFC / Gettyimages.ru Сегодня, 08:48
Сегодня, 08:48
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Фото: Mike Roach / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

Боец Дамир Исмагулов по прозвищу "Казах" стал хедлайнером турнира по смешанным единоборствам Alash Pride FC 100 в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В главном бою вечера Исмагулов сразился с бразильцем Оберданом Тенорио. Бойцы оспорили пояс "временного" чемпиона лиги Alash Pride FC в легком весе. Этот поединок был запланирован на три раунда, но не прошел всю дистанцию: Исмагулов победил нокаутом в первом раунде — он пробил "вертушкой", после чего соперник не смог подняться.

Таким образом, Дамир Исмагулов выиграл 26-й бой в профессиональной карьере и стал "временным" чемпионом лиги Alash Pride в легком весе, а Обердан Тенорио потерпел уже 16-е поражение в профи-ММА. 

Напомним, Дамир Исмагулов в прошлом году заставил знатно попереживать своих фанатов, заявив о завершении карьеры после поражения Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Однако позже выяснилось,  что по контракту с UFC у "Казаха" остался ещё один бой.

"Долги принято возвращать", — заявил Дамир Исмагулов и вернулся в октагон.

Позже в одном из интервью "Казах" объяснил, почему передумал бросать карьеру бойца: "Внутри у меня есть зверь, который до сих пор из меня не вышел. Я знаю, что мой потенциал ещё есть, есть огонь, просто нужно работать".

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