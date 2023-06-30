"Кайсар" и Olimpbet подписали спонсорский контракт сроком на три года

Ведущий казахстанский букмекер Olimpbet объявил о заключении трехлетнего спонсорского контракта с кызылординским футбольным клубом "Кайсар". Это сотрудничество стало возможным благодаря продолжению политики компании по поддержке профессионального казахстанского спорта.

В Olimpbet отметили амбициозность целей руководства клуба, четкий план развития и с готовностью поддержали их.

"Нам особенно приятно заключить долгосрочное соглашение с "Кайсаром" в год его 55-летия! Мы не понаслышке знаем о славных футбольных традициях в регионе, и очень важно, что теперь у нас появился стратегический партнер в Кызылорде", – сказал директор по развитию Olimpbet Константин Гусев. "У Olimpbet есть большой опыт по работе с отечественными клубами, и мы будем рады помочь нашему новому партнеру в вопросах развития и работы с фанатским сообществом. Уверен, за годы нашего сотрудничества "Кайсар" добьётся новых высот", – сообщил Артем Белов, директор по спорту и специальным проектам Olimpbet.

На фото: Артем Белов, директор по спорту и специальным проектам Olimpbet

Директор ФК "Кайсар" Садык Мустафа также отметил важность этого сотрудничества. По его словам, у клуба много планов, и поддержка со стороны надежного партнера сейчас важна как никогда.

"Я очень рад, что столь авторитетный казахстанский букмекер как​ Olimpbet стал генеральным партнером нашего футбольного клуба. На каждой игре "Кайсара" должна быть особая​ атмосфера. И благодаря поддержке спонсора мы сможем активизировать фан-движение, приглашать на​ матчи известных исполнителей, проводить розыгрыши и организовывать другие совместные мероприятия", – рассказал Садык Мустафа.

На фото: Садык Мустафа, директор ФК "Кайсар"

СПРАВКА

Olimpbet – казахстанский национальный букмекер № 1. В компании осознают важность спорта, инвестируют в укрепление спортивной общественности и заключают спонсорские контракты с ведущими федерациями, клубами и спортсменами.

В Olimpbet ценят доверие клиентов и ставят их интересы на первое место. Для самого популярного букмекера страны важно, чтобы казахстанцы наслаждались игрой в безопасной и здоровой среде. Поэтому компания внедряет принципы ответственной игры во все аспекты своей деятельности.

На церемонии награждения "Выбор года в Казахстане 2022" Olimpbet был удостоен звания "Социально-ответственная компания в спорте № 1". Кроме того, программа лояльности Olimpbet "Бонус клуб" была признана лучшей в беттинге.

Olimpbet является признанным лидером индустрии, лауреатом "Премии РБ 2022" в номинации "Лучший букмекер Казахстана" и победителем в номинации "Букмекер № 1" на церемонии вручения "Выбор года в Казахстане 2022".

"Кайсар" – казахстанский футбольный клуб из Кызылорды. Двухкратный обладатель Кубка Казахстана (1998/99, 2019), финалист Кубка Казахстана: 1997/98, четырёхкратный победитель Первой лиги (1995, 2005, 2012-2013, 2016). Матчи проводит на центральном стадионе имени Гани Муратбаева.