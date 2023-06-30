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"Кайсар" и Olimpbet подписали спонсорский контракт сроком на три года
Ведущий казахстанский букмекер Olimpbet объявил о заключении трехлетнего спонсорского контракта с кызылординским футбольным клубом "Кайсар". Это сотрудничество стало возможным благодаря продолжению политики компании по поддержке профессионального казахстанского спорта.
В Olimpbet отметили амбициозность целей руководства клуба, четкий план развития и с готовностью поддержали их.
"Нам особенно приятно заключить долгосрочное соглашение с "Кайсаром" в год его 55-летия! Мы не понаслышке знаем о славных футбольных традициях в регионе, и очень важно, что теперь у нас появился стратегический партнер в Кызылорде", – сказал директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.
"У Olimpbet есть большой опыт по работе с отечественными клубами, и мы будем рады помочь нашему новому партнеру в вопросах развития и работы с фанатским сообществом. Уверен, за годы нашего сотрудничества "Кайсар" добьётся новых высот", – сообщил Артем Белов, директор по спорту и специальным проектам Olimpbet.
На фото: Артем Белов, директор по спорту и специальным проектам Olimpbet
Директор ФК "Кайсар" Садык Мустафа также отметил важность этого сотрудничества. По его словам, у клуба много планов, и поддержка со стороны надежного партнера сейчас важна как никогда.
"Я очень рад, что столь авторитетный казахстанский букмекер как Olimpbet стал генеральным партнером нашего футбольного клуба. На каждой игре "Кайсара" должна быть особая атмосфера. И благодаря поддержке спонсора мы сможем активизировать фан-движение, приглашать на матчи известных исполнителей, проводить розыгрыши и организовывать другие совместные мероприятия", – рассказал Садык Мустафа.
На фото: Садык Мустафа, директор ФК "Кайсар"
СПРАВКА
Olimpbet – казахстанский национальный букмекер № 1. В компании осознают важность спорта, инвестируют в укрепление спортивной общественности и заключают спонсорские контракты с ведущими федерациями, клубами и спортсменами.
В Olimpbet ценят доверие клиентов и ставят их интересы на первое место. Для самого популярного букмекера страны важно, чтобы казахстанцы наслаждались игрой в безопасной и здоровой среде. Поэтому компания внедряет принципы ответственной игры во все аспекты своей деятельности.
На церемонии награждения "Выбор года в Казахстане 2022" Olimpbet был удостоен звания "Социально-ответственная компания в спорте № 1". Кроме того, программа лояльности Olimpbet "Бонус клуб" была признана лучшей в беттинге.
Olimpbet является признанным лидером индустрии, лауреатом "Премии РБ 2022" в номинации "Лучший букмекер Казахстана" и победителем в номинации "Букмекер № 1" на церемонии вручения "Выбор года в Казахстане 2022".
"Кайсар" – казахстанский футбольный клуб из Кызылорды. Двухкратный обладатель Кубка Казахстана (1998/99, 2019), финалист Кубка Казахстана: 1997/98, четырёхкратный победитель Первой лиги (1995, 2005, 2012-2013, 2016). Матчи проводит на центральном стадионе имени Гани Муратбаева.
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