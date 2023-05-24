Кайрату Кудайбергену снова продлили срок ареста

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Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 июня, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что Специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования и санкционировал продление срока нахождения под стражей в отношении К. до одного месяца, то есть до 21 июня.

Напомним, Кудайбергена задержали в апреле 2022 года. С тех пор суд продлевает срок ареста.

По данным следствия, в Алматы Кудайберген вместе с Арманом Джумагельдиевым организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти.

Согласно материалам следствия, он также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.