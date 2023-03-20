Кайрату Кудайбергену продлили арест в Алматы

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Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 16 марта постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении К. до одного месяца, то есть до 21 апреля 2023 года", - сообщили в городском суде Алматы.

Кайрата Кудайбергена задержали 21 апреля 2022 года. Его подозревают в организации массовых беспорядков в январе 2022 года и участии в них.

По данным следствия, в Алматы Кудайберген вместе с Арманом Джумагельдиевым организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти.

Согласно материалам следствия, он также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.