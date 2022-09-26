Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста

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Кайрату Боранбаеву на месяц продлили срок содержания под стражей, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны.

На сайте суда соббщается следующее:

"8 сентября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц".

Напомним, 17 марта Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о задержании казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Взяты под стражу руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний-собственников подъездных железнодорожных путей (последний километр).