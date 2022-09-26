open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


BaigeNews.kz Вчера, 14:11
349
Фото: BaigeNews.kz

Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста

Кайрату Боранбаеву на месяц продлили срок содержания под стражей, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны.

На сайте суда соббщается следующее:

"8 сентября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц".

Напомним, 17 марта Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о задержании казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Взяты под стражу руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний-собственников подъездных железнодорожных путей (последний километр).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#арест #Кайрат Боранбаев
Журналист
Вчера, 14:11
349
Поделитесь:
Наверх