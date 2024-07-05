Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны вынес постановление, согласно которому казахстанского певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош на борту самолёта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В свою очередь, Кайрат Нуртас уточнил у суда, почему арест, а не штраф. Судья Улдана Сулейменова объяснила, что это его второе нарушение за месяц.

Учитывая примирение сторон, суд прекратил дело в отношении Кайрата Айдарбекова по статье 73 части 1-1 КоАП ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), но признал его виновным по статье 434 части 2 КоАП ("Мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года"), а также назначил ему 15 суток ареста. Срок ареста учитывается с 4 июля 2024 года.

Судья объяснила постановление.

"Меньше месяца прошло, как вы были привлечены к административной ответственности и на вас был наложен штраф. Вы не оспаривали это постановление. На сегодняшний день оно вступило в силу. Вы в течение месяца повторно совершаете одно и то же правонарушение. Поэтому суду пришлось вынести такое постановление. В этой статье не предусмотрены штраф и примирение", - пояснила судья.

Отметим, в отношении певца Кайрата Нуртаса зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.

Судебный процесс проходил в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.

Прокурор запросил 15 суток ареста для Кайрата Нуртаса. Во время рассмотрения дела в отношении казахстанского певца стало известно, что артист также подал заявление и дело рассмотрят уже сегодня в суде Алматы.