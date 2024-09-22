"Кайрат" вышел в лидеры Премьер-лиги Казахстана

В матче 21-го тура Казахстанской Премьер-Лиги алматинский "Кайрат" дома сыграл с кызылординским "Кайсаром", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Поединок прошел с подавляющим преимуществом хозяев поля, они имели ряд возможностей забить, однако прекрасно себя проявил вратарь гостей Степан Сикач. Тем не менее, алматинцы вырвали победу благодаря голу со штрафного Георги Зария на 86-й минуте встречи — 1:0.

Теперь у "Кайрата" стало 35 очков и он вышел на первое место в турнирной таблице, "Кайсар" с 25 баллами идет в ее середине.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

"Кайрат": Ульянов, Юлдошев, Гадрани, Сорокин, Мартынович, Станоев, Арад, Ульшин, Громыко, Жоао Пауло, Сантана;

"Кайсар": Сикач, Калмуратов, Толегенов, Юденков, Пайович, Кобуладзе, Нарзилдаев, Милойко, Жалмукан, Жаксылыков, Совпель.