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"Кайрат" вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов по футзалу

Казахстанский клуб выиграл у хорватского клуба "Футзал Динамо" и тем самым "отомстил" им за Бората

Сегодня, 03:23
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МФК "Кайрат" Сегодня, 03:23
Сегодня, 03:23
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Фото: МФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" обыграл хорватский "Футзал Динамо" в заключительном матче элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщает Sports.kz.

Матч закончился победой "Кайрата" со счетом 5:1.

"В составе казахстанской команды голы забили Геге (20-я минута) и Биржан Оразов (33-я); также автоголом "помог" игрок "Футзал Динамо" Миховил Пргомет (32-я), еще отметились Алиссон (37-я) и Занотто (40-я). У хорватов отличился Даниель Деканич (19-я)", - уточняет портал.

Таким образом, "Кайрат" набрал девять очков в группе и с максимальным показателем вышел в "Финал четырех".

"Также алматинский клуб смог "отомстить" сопернику за троллинг перед матчем: "Футзал Динамо" в соцсетях опубликовал пост с Боратом, однако после массовой "атаки" казахстанских болельщиков удалил скандальную публикацию", - говорится в сообщении.

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