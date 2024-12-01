"Кайрат" вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов по футзалу
Казахстанский клуб выиграл у хорватского клуба "Футзал Динамо" и тем самым "отомстил" им за Бората
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Алматинский "Кайрат" обыграл хорватский "Футзал Динамо" в заключительном матче элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщает Sports.kz.
Матч закончился победой "Кайрата" со счетом 5:1.
"В составе казахстанской команды голы забили Геге (20-я минута) и Биржан Оразов (33-я); также автоголом "помог" игрок "Футзал Динамо" Миховил Пргомет (32-я), еще отметились Алиссон (37-я) и Занотто (40-я). У хорватов отличился Даниель Деканич (19-я)", - уточняет портал.
Таким образом, "Кайрат" набрал девять очков в группе и с максимальным показателем вышел в "Финал четырех".
"Также алматинский клуб смог "отомстить" сопернику за троллинг перед матчем: "Футзал Динамо" в соцсетях опубликовал пост с Боратом, однако после массовой "атаки" казахстанских болельщиков удалил скандальную публикацию", - говорится в сообщении.
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