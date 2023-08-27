"Кайрат" выиграл турнир в Португалии

Алматинский "Кайрат" сыграл с португальской "Брагой" в заключительном матче международного турнира по футзалу Record International Masters Cup в Портимане (Португалия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Кайрат" победил "Брагу" благодаря голу Денера Родриго в самой концовке встречи — 1:0.

Таким образом, алматинский клуб стал победителем турнира, который проходил в формате группового этапа. Ранее "Кайрат" встретился на турнире с еще двумя португальскими командами и также добился побед. Сначала алматинский клуб одержал победу над лиссабонским "Спортингом" со счетом 6:3 — голы у "Кайрата" забили Эдсон (2), Кайо Руис, Даурен Турсагулов, Денер и Алиссон. После этого был матч с другой лиссабонской командой, "Бенфикой", и в этой игре "Кайрат" также добился уверенной победы — 5:2. Голы забили Кайо Руис (2), Денер (2) и Алекс Виана.