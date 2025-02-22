  • 22 Февраля, 17:35
  • BAIGENEWS

"Кайрат" в третий раз выиграл Суперкубок Казахстана

Поединок прошёл в столице на "Астана Арене".

Сегодня, 16:56
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instagram.com/f.c.kairat Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: instagram.com/f.c.kairat

Алматинский "Кайрат" и "Актобе" сразились в матче за Суперкубок Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок между чемпионом и обладателем Кубка прошел в столице на "Астана Арене".

Первая половина тайма осталась за алматинцами, а во второй уже пошли вперед актобинцы, но счет до перерыва открыт не был. После него чемпион бросился в атаку, создал несколько моментов и Элдер Сантана реализовал выход один на один, через четыре минуты поле досрочно покинул Еркин Тапалов, однако это не помогло актобинцам, которые еще и пропустили от Валерия Громыко. Встреча завершилась со счётом 2:0 — сильнее оказались подопечные Рафаэля Уразбахтина.

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