"Кайрат" в третий раз выиграл Суперкубок Казахстана
Поединок прошёл в столице на "Астана Арене".
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
79Фото: instagram.com/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" и "Актобе" сразились в матче за Суперкубок Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок между чемпионом и обладателем Кубка прошел в столице на "Астана Арене".
Первая половина тайма осталась за алматинцами, а во второй уже пошли вперед актобинцы, но счет до перерыва открыт не был. После него чемпион бросился в атаку, создал несколько моментов и Элдер Сантана реализовал выход один на один, через четыре минуты поле досрочно покинул Еркин Тапалов, однако это не помогло актобинцам, которые еще и пропустили от Валерия Громыко. Встреча завершилась со счётом 2:0 — сильнее оказались подопечные Рафаэля Уразбахтина.
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