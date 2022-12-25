"Кайрат" в 17-й раз выиграл Кубок Казахстана по футзалу

Фото: kazfootball.kz

Алматинский "Кайрат" в 17-й раз выиграл Кубок Казахстана по футзалу. Это десятая победа клуба подряд, передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера"

В финале алматинцы в дополнительное время обыграли "Рахмет" из Актобе со счётом 5:3.

Причем футзалисты из "Актобе" смогли сравнять счет на последней минуте, а победу "Кайрату" принес Дуглас, оформивший дубль.