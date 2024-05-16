Кайрат Умаров назначен Постоянным представителем РК при ООН

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Кайрата Умарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Указом Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.

Кайрат Умаров родился 12 января 1963 года в Алматы.

В 1985 год окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков.

1987-1988 гг. – Преподаватель в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков;

1988-1989 гг. – Научный сотрудник Института истории, этнографии и археологии Академии наук Казахстана;

1989-1991 гг. – Старший редактор отдела переводов Главной редакционной коллегии при Союзе писателей Казахстана;

1991-1992 гг. – Референт Отдела международных отношений Совета федерации профсоюза Казахстана;

1992-1994 гг. – Второй секретарь, первый секретарь, заведующий отделом Америки МИД РК;

1994-1996 гг. – Первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в США;

1996-1997 гг. – Руководитель управления, заместитель директора Департамента Европы МИД РК;

1997-1998 гг. – Заместитель директора Третьего департамента МИД РК;

1998-2003 гг. – Советник-посланник Посольства РК в США;

2004 год – Посол по особым поручениям МИД РК, Главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК;

2004-2009 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству (2008-2009);

2009-2013 гг. – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

2013-2017 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединённых Штатах Америки;

2017-2020 гг. – Постоянный представитель Республики Казахстан при

Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк;

2020-2022 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству (2022 г.);

С октября 2022 года Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Награжден орденами "Құрмет" и "Парасат".