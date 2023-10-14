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"Кайрат" сыграл вничью с "Зенитом"

Сегодня, 19:28
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sports.kz Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28
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Фото: sports.kz

Алматинский "Кайрат" на своём поле сыграл товарищеский матч с санкт-петербургским "Зенитом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На восьмой минуте встречи Жоао Пауло вывел "Кайрат" вперед. Однако через 21 минуту "сине-бело-голубые" сравняли счёт усилиями Александра Ерохина. На 69-й минуте Офри Арад забил второй мяч алматинцев во встрече. Питерской команде удалось отыграться на 85-й минуте благодаря голу Густаво Мантуана. Итог встречи — 2:2.

Отметим, что "Зенит" считается дествующим чемпионом Российской Премьер-Лиги, а "Кайрат" идет на четвертой позиции Казахстанской Премьер-Лиги.

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