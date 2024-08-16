Кайрат Сатыбалды выйдет из колонии по УДО

Суд удовлетворил ходатайство осуждённого на шесть лет Кайрата Сатыбалды о смягчении наказания. Отбыв 1/3 срока, осуждённый выйдет на свободу по УДО, передаёт BaigeNews.kz.

Суд №2 Усть-Каменогорска рассмотрел прошение Сатыбалды. В нём осуждённый указал, что исполнил все требования законодательства для подачи ходатайства о замене наказания более мягким видом.

В качестве доводов Сатыбалды указал, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причинённый ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге.

Кроме того, Кайрат Сатыбалды попросил прощения у народа и президента.

"Для любого гражданина интересы государства должны быть превыше всего. У нас в народе есть поговорка: "жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды". Я признаю свои ошибки. Возвращение активов, незаконно вывезенных из страны, – это возвращение достояния страны. Это одно из важнейших решений, принятых Главой государства. Увидев такое, никто больше не будет присваивать богатство народа. Я вижу позитивные изменения, происходящие в нашем государстве за последние годы. Мы все должны работать вместе, сообща. Я полностью поддерживаю политику нашего президента. Весь нелегальный капитал - до копейки должен быть возвращён в страну, должны быть закон и порядок! Прошу прощения у народа, у всех тех, кому я навредил, и у Главы государства. Вину свою признал, полностью раскаиваюсь. Думаю, мой пример будет хорошим и для других, чтобы какие-то выводы сделать. Где были неправильные действия, где кого обидел, прошу у всех прощения", - сказал Сатыбалды.

Представитель исправительного учреждения поддержал ходатайство.

Прокурор просил ходатайство удовлетворить, мотивируя тем, что последний выполнил все условия для замены наказания, а также добровольно передал государству другое имущество.

Суд удовлетворил ходатайство осуждённого и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней.

За Сатыбалды установлен пробационный контроль. В случае отсутствия постоянной работы, осуждённый подлежит привлечению к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Постановлением суда на него возложены следующие обязанности: явиться в течение 10 дней со дня вступления постановления суда в законную силу в службу пробации по месту жительства для постановки на учёт, не менять постоянного места жительства, работы, учёбы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (службы пробации), выполнять другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Сатыбалды осуждён по части 3 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 189 (растрата вверенного имущества), пункту 2 части 4 статьи 195 (причинение ущерба без цели хищения) УК к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет.