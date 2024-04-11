LIVE LIVE
LIVE

Кайрат Сатыбалды вернёт государству ещё 50 миллиардов тенге

Сегодня, 14:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
128
Фото: gov.kz

По делу Қ.Сатыбалдыұлы планируется вернуть государству еще 50 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Қ.Сатыбалдыұлы (п.3 ч.3 ст. 218 УК РК) судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения в связи с необходимостью выполнения процедур по возврату незаконно приобретенных активов.

"В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия К.Сатыбалдыұлы полностью признал свою вину и способствовал раскрытию имущества, добытого преступным путем.

В Антикоре сообщили о том, что расследование в отношении данного лица по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет продолжается.

Самое читаемое

Наверх