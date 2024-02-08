Кайрат Сатыбалды вернул ещё 44,6 млрд тенге

Антикоррупционная служба сообщила о возврате 44,6 миллиарда тенге в рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

На оперативном совещании Антикора по реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства, было отмечено, что возвращенные Кайратом Сатыбалды 44,6 миллиарда тенге направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

Председатель Антикора Асхат Жумагали отметил, что президент страны обратил внимание, что для придания нового импульса экономике надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами. Год назад Антикором в рамках работы по защите бизнеса запущен проект "Бизнеске жол". Он призван устранить системные административные барьеры, препятствующие развитию предпринимательства на местах. С момента запуска проекта разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 тысяч предпринимателей.

На совещании напомнили, что в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев указал, что коррупция все еще остается одним из факторов, сдерживающих развитие экономики. И в этом направлении важным является дальнейшее внедрение цифровых технологий, в том числе механизмов "окрашивания денег" и применения "цифрового тенге". В соответствии с поручением Главы государства и в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики, Антикор совместно с Министерством финансов и Нацбанком продолжит реализацию данных инструментов.

Как сообщили в Антикоре, в настоящее время для пилотного внедрения "окрашивания денег" определены сферы строительства автодорог, приобретения сельхозтехники и оборудования, а также использования средств Социально-предпринимательских корпораций. По словам руководителя Антикора, исходя из поручения президента, данный процесс будет также распространен и на сферу строительства объектов.

"Те деньги, которые выделяются из бюджета должны быть прослежены до конечной цели. Мы все знаем, что эти долгострои, которые мы сейчас сопровождаем, несвоевременная и некачественная стройка, зачастую связаны либо с хищением, либо с выводом денег для дальнейших откатов чиновникам. Цифровой тенге, как инструмент нам поможет реализовать институт окрашивания денег. Поскольку у цифрового тенге есть свои алгоритмы, есть свои цифровые следы. И если эти деньги предусмотрены на зарплату, в другие направления они не уйдут. Будут освоены по зарплате, на закуп товаров и услуг, выплаты налогов. Вся эта процедура движения денег, выделенных из бюджета становится прозрачной и все транзакции должны дойти до своих целей, каждый тенге должен быть потрачен на конкретно предусмотренную цель", - сказал Жумагали.

Ранее сообщалось, что Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по легализации денег и иного имущества. В декабре прошлого года Сатыбалды вернул 120 милллионов долларов тенге.

Напомним, суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".