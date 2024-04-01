Кайрат Сатыбалды полностью признал вину

В Межрайонном суде по уголовным делам г.Астаны состоялось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды по обвинению в совершении легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.

Подсудимый Сатыбалды предъявленное обвинение признал в полном объеме.

"Во время предварительного слушания стороной защиты заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов", - говорится в сообщении.

В связи с этим, судом предоставлено время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения. Судебное заседание отложено на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".

В Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды, а позже его заявление на условно-досрочное освобождение прокомментировал заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.