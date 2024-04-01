Кайрат Сатыбалды полностью признал вину
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В Межрайонном суде по уголовным делам г.Астаны состоялось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды по обвинению в совершении легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.
Подсудимый Сатыбалды предъявленное обвинение признал в полном объеме.
"Во время предварительного слушания стороной защиты заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов", - говорится в сообщении.
В связи с этим, судом предоставлено время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения. Судебное заседание отложено на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".
В Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды, а позже его заявление на условно-досрочное освобождение прокомментировал заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.
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