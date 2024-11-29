"Кайрат" приблизился к финалу Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский "Кайрат" выиграл со счетом 1:0 у хорватской команды "Олмиссум" в матче второго тура элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Гол на 26-й минуте забил игрок "Кайрата" Эдсон.

"Благодаря этой победе "Кайрат" набрал шесть очков и упрочил лидерство в группе В", - сообщает спортивный портал.

Напомним, в первом туре элитного раунда казахстанская команда одержала победу над французским "Этуалем" со счетом 4:2.

В заключительном туре "Кайрат" сыграет с хорватским клубом "Футзал Динамо". Если "Кайрат" займет первое место в группе, то выйдет в финальный турнир Лиги Чемпионов, в котором сыграют четыре лучшие команды Европы (еще три победителя из других групп).