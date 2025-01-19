Алматинский "Кайрат" в гостях разгромил "Астану" в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч завершился победой "Кайрата" со счетом 12:4. У алматинцев голы забили Денер (4-я, 12-я и 14-я минуты), Арнольд Кнауб (9-я и 18-я), Даурен Турсагулов (9-я), Дамир Каирбай (18-я), Алишер Сарсенбаев (20-я), Кевин Арриета (23-я) и Биржан Оразов (28-я, 40-я и 40-я). В составе "Астаны" отличились Хади Али Ахмади (19-я), Алихан Сайранов (25-я, с пенальти), Абылкайыр Исмаилов (34-я) и Ерсултан Тажимуканов (40-я).

Накануне, в рамках 17-го тура, "Кайрат" также добился выездной победы над "Астаной" — 4:2. У гостей дубль оформил Денер, еще по одному мячу забили Биржан Оразов и Даурен Турсагулов; у "Астаны" отличился Ильяс Бердалин, а еще одно взятие ворот "Кайрата" состоялось в результате автогола.