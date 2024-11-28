"Кайрат" одержал сенсационную победу в Лиге Чемпионов

Марлон Веласко выставил следующий состав: Деннис, Эдсон, Денер, Оразов, Арриета — Сериков, Кнауб, Рашит, Занотто, Турсагулов, Отанья, Кайо Руиз, Алиссон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Денер Родриго открыл счет на второй минуте, закрепил успех партнера еще в первом тайме Эдсон. После перерыва сократил разрыв Эль-Месрар, вернул его Занотто, итог подвели Абдессамад Мохаммед и Кевин Арриета. 4:2 — сильнее алматинцы.

Помимо данных двух команд в группе B выступают хорватский "Олмиссум" и хорватское "Динамо" Загреб. В финальную часть выйдет только победитель квартета.