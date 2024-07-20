Кайрат Нуртас вышел на свободу
Сегодня, 01:05
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Сегодня, 01:05Сегодня, 01:05
51Фото: скриншот видео
После 15 суток административного ареста вышел на свободу казахстанский певец Кайрат Нуртас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Артиста арестовали за дебош на борту самолёта, он находился в спецприёмнике в Шымкенте.
При выходе на свободу его встречали родители, друзья и даже поклонники.
"Спасибо всем, кто переживал. Со мной всё хорошо", – сказал Кайрат Нуртас.
Мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова в интервью отметила, что не желает никому попасть в тюрьму, и поблагодарила всех за поддержку.
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