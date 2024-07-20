Кайрат Нуртас вышел на свободу

После 15 суток административного ареста вышел на свободу казахстанский певец Кайрат Нуртас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Артиста арестовали за дебош на борту самолёта, он находился в спецприёмнике в Шымкенте.

При выходе на свободу его встречали родители, друзья и даже поклонники.

"Спасибо всем, кто переживал. Со мной всё хорошо", – сказал Кайрат Нуртас.

Мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова в интервью отметила, что не желает никому попасть в тюрьму, и поблагодарила всех за поддержку.