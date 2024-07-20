  • 20 Июля, 01:19
  • BAIGENEWS

Кайрат Нуртас вышел на свободу

Сегодня, 01:05
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:05
Сегодня, 01:05
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Фото: скриншот видео

После 15 суток административного ареста вышел на свободу казахстанский певец Кайрат Нуртас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Артиста арестовали за дебош на борту самолёта, он находился в спецприёмнике в Шымкенте.

При выходе на свободу его встречали родители, друзья и даже поклонники. 

"Спасибо всем, кто переживал. Со мной всё хорошо", – сказал Кайрат Нуртас. 

Мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова в интервью отметила, что не желает никому попасть в тюрьму, и поблагодарила всех за поддержку. 

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