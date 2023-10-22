Кайрат Нуртас трогательно поздравил брата с днём рождения

Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас на своей странице в Instagram опубликовал свои детские фото с братом — Аяном Нуртасом и поздравил его с днём рождения, передаёт BaigeNews.kz.

"Не говори, что ты несчастен, когда у тебя есть брат", — написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n)

Отметим, что у Кайрата есть два младших брата Аян и Зангар. Зангар учился в Китае и стал чемпионом Пекина по боксу, Аян выбрал карьеру в бизнесе.

Между тем, детские фотографии Кайрата Нуртаса в соцсети стали темой для обсуждения. Одни утверждают, что все три брата могли сделать успешную карьеру артиста, но родители сделали ставку именно на Кайрата, другие — что у каждого из братьев свой достойный путь.

"Младший обычный пацан и вырос обычном парнем и станет обычным мужиком", — написала одна из подписчиц.

Другая отметила: "Все три брата очень хорошо воспитаны, красавчики".

Напомним, ранее в соцсетях наделала шума супруга Кайрата Нуртаса — Жулдыз Абдукаримова, которая призналась подписчикам, что сделала специальную операцию по увеличению языка.