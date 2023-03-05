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sports.kz Сегодня, 20:42
179
Сегодня, 20:42
179
Фото: sports.kz

"Кайрат" неудачно стартовал в новом сезоне КПЛ

В матче первого тура Казахстанской Премьер-Лиги алматинский "Кайрат" дома сыграл с "Атырау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Усилиями Гулжигита Алыкулова и Артура Шушеначева хозяева уже к середине первой половины уверенно вели в счёте, однако к перерыву этот разрыв сократился благодаря Демиру Имери. 

Во второй половине гостям удалось выровнять положение после прохода по правому флангу и точному удару Евгения Козлова. Оставалось ещё много времени, но забить больше никому не удалось. 2:2 — ничья.

Таким образом, "Кайрат" упустил победу со счета 2:0 на старте нового сезона, поделив очки с "Атырау".

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#футбол #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:42
179
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