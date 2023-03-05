"Кайрат" неудачно стартовал в новом сезоне КПЛ

Фото: sports.kz

В матче первого тура Казахстанской Премьер-Лиги алматинский "Кайрат" дома сыграл с "Атырау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Усилиями Гулжигита Алыкулова и Артура Шушеначева хозяева уже к середине первой половины уверенно вели в счёте, однако к перерыву этот разрыв сократился благодаря Демиру Имери.

Во второй половине гостям удалось выровнять положение после прохода по правому флангу и точному удару Евгения Козлова. Оставалось ещё много времени, но забить больше никому не удалось. 2:2 — ничья.

Таким образом, "Кайрат" упустил победу со счета 2:0 на старте нового сезона, поделив очки с "Атырау".