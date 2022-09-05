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egov.kz Сегодня, 12:08
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Фото: egov.kz

Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша

Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. 

На должность Камзин по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата назначен Кайрат Камзин. До этого он работал руководителем Управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Кандидатуру нового акима на внеочередной сессии маслихата города представил глава региона Женис Касымбек. Депутаты одобрили её единогласно, уточняется в сообщении.  

Женис Касымбек поставил задачи перед новым руководством города.

"У вас есть большой потенциал по туризму. Поток туристов за последние годы растёт. Но необходимо развивать инфраструктуру", – подчеркнул он. 

Кайрат Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Был заместителем начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом Приозёрска, руководителем областного управления ГАСК. С июля 2022 года до настоящего назначения возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

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#назначение #Аким #Балхаш
Сегодня, 12:08
162
Журналист

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