Фото: egov.kz

Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На должность Камзин по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата назначен Кайрат Камзин. До этого он работал руководителем Управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Кандидатуру нового акима на внеочередной сессии маслихата города представил глава региона Женис Касымбек. Депутаты одобрили её единогласно, уточняется в сообщении.

Женис Касымбек поставил задачи перед новым руководством города.

"У вас есть большой потенциал по туризму. Поток туристов за последние годы растёт. Но необходимо развивать инфраструктуру", – подчеркнул он.

Кайрат Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Был заместителем начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом Приозёрска, руководителем областного управления ГАСК. С июля 2022 года до настоящего назначения возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.