"Кайрат" досрочно вышел в финал Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский "Кайрат" гарантировал себе участие в финальном турнире Лиги чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось после того, как в матче второго тура элитного раунда французский "Этуаль" обыграл хорватский клуб "Футзал Динамо" (4:3).

После двух туров положение команд в группе В выглядит так: "Кайрат" — 6 очков, "Этуаль" — 3 очка, "Футзал Динамо" — 1 очко, "Олмиссум" — 1 очко.

"Таким образом, "Кайрат" досрочно обеспечил себе первое место в группе, поскольку в первом туре казахстанская команда победила "Этуаль" со счетом 4:2", — сообщает портал.

Кроме того, алматинский клуб выиграл со счетом 1:0 у хорватской команды "Олмиссум".

Теперь, независимо от исхода матчей третьего тура, "Кайрат" сохранит за собой первую строчку в таблице и выступит в финальной части Лиги чемпионов, куда также пройдут еще три победителя своих групп.