  • 4 Сентября, 00:57
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Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"

Сегодня, 00:38
АВТОР
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скриншот с видео @KairatTV Сегодня, 00:38
Сегодня, 00:38
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Фото: скриншот с видео @KairatTV

Владелец футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев опроверг информацию о том, что Александр Кержаков покинул пост главного тренера после его оскорблений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По словам российского инсайдера Ивана Карпова, Боранбаев после поражения от "Астаны" в раздевалке назвал Кержакова "полным говном".

"Конечно - это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и, тем более, с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего", - сказал Боранбаев.

После ухода Александр Кержаков, до конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин.

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