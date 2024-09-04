Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
Сегодня, 00:38
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Сегодня, 00:38Сегодня, 00:38
35Фото: скриншот с видео @KairatTV
Владелец футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев опроверг информацию о том, что Александр Кержаков покинул пост главного тренера после его оскорблений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По словам российского инсайдера Ивана Карпова, Боранбаев после поражения от "Астаны" в раздевалке назвал Кержакова "полным говном".
"Конечно - это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и, тем более, с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего", - сказал Боранбаев.
После ухода Александр Кержаков, до конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин.
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