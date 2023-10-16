Кайрат Боранбаев вернул государству гостиничный комплекс в Астане

Агентство РК по финансовому мониторингу продолжает работу по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Компаниями Боранбаева подано соответствующее заявление в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса "Comfort Hotel Astana", стоимостью свыше 1,4 млрд тенге", - сообщили в АФМ.

По информации агентства, данный гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. кв.м. имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

Объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров.

31 марта суд признал олигарха Кайрата Боранбаева виновным в хищениях и назначил ему восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмена обвиняли в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже газа. Боранбаев вину не признал. Во время всего судебного процесса он настаивал на том, что сделка, которую следствие считает незаконной, является обычной коммерческой. Выступая с последним словом, бизнесмен заявил, что готов вернуть доход от этой сделки.

У Боранбаева конфисковали помещение и земельный участок в Алматы, деньги на счету в банке в сумме один миллиард 270 миллионов 190 тысяч тенге, а также деньги на двух счетах в "Народном банке" в сумме два миллиарда 847 миллионов 877 тысяч тенге.

После судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву. Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы.